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"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

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"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم "متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

مصراوي Masrawy

09:19 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

اعتادت الهروب من المنزل فظنت أن الأمر بات سهلا. لم تدر ذات الـ19 سنة أنها ستدفع حياتها ثمناً لإحدى تلك المحاولات.

مأساة سجلها محضر الشرطة بقسم الهرم بمصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة مسكنها بهضبة الأهرام.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة الرائد محمد بهاء رئيس نقطة الرماية، وعثر على جثة فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، ترتدي ملابسها كاملة، وبها آثار كسور واشتباه نزيف داخلي.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، توصلت إلى أن الفتاة استخدمت عددا من ملاءات السرير لصنع حبل حتى يتسنى لها مغادرة المنزل لكن اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع لتلقى حتفها.

جهود البحث والتحري للرائدين هاني عجلان ومحمد سعودي معاوني مباحث الهرم، أشارت إلى أن المتوفاة اعتادت الهروب من منزلها، ما دفع أسرتها لمنعها من مغادرة الشقة فقررت الهرب بتلك الطريقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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