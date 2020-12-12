أرقى صور حقوق الإنسان.. نائب بـ"الشيوخ" يشيد بقرار الرئيس توزيع لقاح "كورونا" مجانًا

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتوفير وتوزيع لقاح كورونا بالمجان، ‏قرار إنساني عظيم يجسد أرقى صور حقوق الإنسان في مصر، ويعكس اهتمام االقيادة السياسية والحكومة والدولة بملف الرعاية الصحية.

وأضاف المنزلاوي، خلال حديث له اليوم السبت: "سعيد بنجاح مصر في أن تكون أول دولة في القارة الإفريقية تصل إليها أولى شحنات لقاح كورونا".

وأكد عضو مجلس الشيوخ: "نحن ندعم كل الجهود المبذولة من الدولة في تطوير ملف ‏الرعاية الصحية ومتابعة استفادة كل المواطنين في مختلف الأقاليم من الخدمات المقدمة في الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية".

وأشاد المنزلاوي بالمبادرات الحكومية والشعبية في ملف الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المنظومة الصحية في مصر تشهد طفرة حقيقية وغير مسبوقة؛ خصوصاً في مواجهة ‏فيروس كورونا، حيث قدم الأطباء وكل العاملين في المنظومة الصحية تضحيات كبيرة، وكانوا وما زالوا خط المواجهة الأول في الأزمة.

وقال المنزلاوي إن هناك العديد من المبادرات الرئيسية التي وفرت خدمات صحية لكل فئات الشعب؛ ومن بينها حملة 100مليون صحة، والتي وفرت الكشف والعلاج لحالات مصابي فيروس سي.

وأكد النائب أن مجلس الشيوخ يدعم تقديم المزيد من المبادرات؛ لضمان توفير العلاج والرعاية الصحية لكافة أبناء الشعب.