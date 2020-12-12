بسبب "كورونا".. غلق عيادات مستشفى السادات في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

قررت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، اليوم السبت، غلق جميع العيادات في مستشفى السادات العام، ونقلها إلى الواحدات الصحية بدائرة المركز، على يوزع العمل فيها على مدار الأسبوع.

جاء قرار غلق العيادات الخارجية في مستشفى السادات فقط، دون باقي مستشفيات المحافظة، بهدف تخصيص المستشفى بالكامل لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات الطوارئ والحوادث فقط

كما يأتي القرار في إطار خطة مديرية الصحة في المنوفية للتعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

