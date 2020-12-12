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الأردن يرفض أي طرح يحد من قدرة "أونروا" على القيام بواجباتها

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الأردن يرفض أي طرح يحد من قدرة "أونروا" على القيام بواجباتها الأردن يرفض أي طرح يحد من قدرة "أونروا" على القيام بواجباتها

جي بي سي نيوز:- قال الأردن، السبت، إنه لن يقبل بأي طرح يمكن أن يؤثر على قدرة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على تقديم خدماتها.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه لا قبول لأي طرح يحد من قدرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على القيام بواجباتها، وفق قناة "المملكة"  .

وأضاف الوزير الأردني خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لـ(أونروا) فيليب لازاريني أن "العمل مستمر على التنسيق مع شركائنا في المجتمع الدولي لحماية الوكالة".

وأشار الصفدي إلى أنه تم "بحث كيفية إعداد مؤتمر دولي لحشد الدعم المالي للوكالة، ومناقشة كيفية التعامل مع الأزمة المالية للوكالة".

من جهته قال لازاريني: "دخلنا اليوم أقل بكثير من 2018 بسبب وقف الدعم الأمريكي، ونبحث الآن في ضمان استمرار خدماتنا خاصة في التعليم والصحة".

وتابع: "ننوي تنظيم مؤتمر دولي العام المقبل لضمان مشاركة أكبر من المجتمع الدولي".

جي بي سي نيوز

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