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"جنايات قنا" تؤجل نظر محاكمة ضابطي شرطة في واقعة مقتل متهم

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"جنايات قنا" تؤجل نظر محاكمة ضابطي شرطة في واقعة مقتل متهم "جنايات قنا" تؤجل نظر محاكمة ضابطي شرطة في واقعة مقتل متهم

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08:42 م السبت 12 ديسمبر 2020

قنا – عبد الرحمن القرشي:

قررت محكمة جنايات قنا، تأجيل النظر في محاكمة ضابطي شرطة للغد لسماع شهادة أمين شرطة وخفير فى قضية تعذيب عامل متهم بالسرقة في قفط حتى الموت.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسني.

تعود أحداث القضية ليومي ١٤ و١٥ يوليو ٢٠١٧، حين اتهمت النيابة العامة "م.م، ٤٢ سنة رئيس مباحث مركز قفط" وأفرجت "مؤقتًا" عن "ح.ا، 28 عاما" معاون مباحث مركز قفط لاتهامهما، بتعذيب "سيد محمد سيد، 22 عامًا، ما تسبب فى وفاته، خلال استجوابه على خلفية سرقة مركبة توك توك.

وأحالت النيابة العامة الواقعة إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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