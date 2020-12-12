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صور.. إزالة 4 مكامير فحم مخالفة خلال حملة في دمياط

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صور.. إزالة 4 مكامير فحم مخالفة خلال حملة في دمياط صور.. إزالة 4 مكامير فحم مخالفة خلال حملة في دمياط

مصراوي Masrawy

08:22 م السبت 12 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدات المحلية بدمياط حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، برئاسة المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، اليوم السبت.

أسفرت الحملات عن إزالة ٤ مكامير فحم بمنطقتي عزبة ٦ وعزبة ٣ بقرية البساتين، التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك على مساحة ٦٠٠ متر مربع.

كما جرى متابعة أعمال المكامير المطورة، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المكامير المخالفة طبقا للوائح المُنظمة لذلك.

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