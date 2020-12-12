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شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

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شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

أشاد الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، في كلمته التي ألقاها في حفل التخرج بولاية جنوب أستراليا المقام في مدينة أدليد، ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لمسار التميز، مؤكدًا أنه برنامج يصب في مصلحة الجميع والراغبين في دراسة أميز التخصصات بأفضل الجامعات العالمية، مقدمًا شكره لوزير التعليم على متابعته الحثيثة لأوضاع المبتعثين والمبتعثات، مختتمًا كلمته بالتهنئة لجميع الطلبة الخريجين بولاية جنوب أستراليا.

وشهد الحفل المقام بتلك المناسبة انطلاق مسيرة الخريجين الذين بلغ عددهم (88) خريجاً وخريجة من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من مختلف الجامعات بالولاية.

واستعرضت نائبة رئيس النادي الدكتورة ريم العثماني في كلمتها التي ألقتها، أبرز الأنشطة التي أقامها للعام 2020 والتحديات التي واجهتهم أثناء تفشي ، وأكدت أن النادي ساهم بشكل كبير في التخفيف على العائلات أثناء الإغلاق.

كما تقدمت بالشكر لمدير مكتب التطوير والمعرفة كي دي انترناشونال في أستراليا محمد الكلبي على رعايته، وبقية الرعاة الذين ساهموا في إنجاح الحفل، وهي: جامعة فلندرز، وجامعة جنوب أستراليا، ومدارس اقرأ، ومعهد جامعة جنوب أستراليا، كما تقدمت بالشكر على مشاركة "مؤسسة أيان الفنية" على تقديمهم أغنية المسيرة إيمانًا منهم بأهمية المناسبة، وكتب كلماتها المبتعث في القانون الدكتور أسامة قناعي.

وفي ختام الحفل، سلَّم الملحق الثقافي شهادات التكريم لجميع الخريجين والخريجات، والشهادات والدروع التقديرية للجنة المنظمة ولأعضاء النادي السعودي في مدينة أدليد، ولجميع المتطوعين والهيئات والشركات الداعمة والراعية لإقامة الحفل.

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

شاهد حفل تخرُّج الطلبة السعوديين بولاية جنوب أستراليا

وزارة التعليم مدينة أدليد أستراليا أدليد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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