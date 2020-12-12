أخبار عاجلة

ضبط 83 طن ملح طعام فاسد بمصنع في الإسكندرية -
المستشفى الجامعي بسوهاج يستعد لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر -
هطول أمطار غزيرة على مدن شمال سيناء -
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية- صور -
"اتنين سكرانين وقعوا الحصان".. تفاصيل اختفاء تمثال نفق أبو الريش بالزقازيق -
لمواجهة كورونا.. الهيئة الإنجيلية تطلق أسبوع المحبة بقرية البرشا في المنيا -
حملة لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع أرمنت في الأقصر -
31 ديسمبر.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء -
رئيس البنك الزراعي: إعداد دراسة جديدة لتسوية ديون المقترضين المتعثرين -
الإفتاء: أداء مصاب كورونا صلاة الجمعة في المسجد حرام شرعا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجمارك " و"تبادل" تُطلقان خدمة تتبُّع الشحنات عبر منصة "فسح"

Print
"الجمارك السعودية" و"تبادل" تُطلقان خدمة تتبُّع الشحنات عبر منصة "فسح" "الجمارك " و"تبادل" تُطلقان خدمة تتبُّع الشحنات عبر منصة "فسح"
ضمن خطة تحديث وتطوير الخدمات اللوجستية للمستفيدين

أعلنت الجمارك ، بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا "تبادل"، إطلاق خدمة تتبُّع الشحنات للأفراد والمخلّصين الجمركيين والمستوردين من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة "فسح"، إضافة إلى تطبيق "فسح" عبر الهواتف الذكية؛ وذلك في إطار تحديث وتطوير الخدمات اللوجستية المقدمة للمستفيدين.

وتتميَّز الخدمة الجديدة بمزايا عدة، أبرزها إتاحتها الفرصة لتتبُّع الشحنات، والاطلاع على الرسوم التي تم تحصيلها في البيان الجمركي؛ وهذا بدوره يختصر كثيرًا من الجهد والوقت الذي كان يبذله المخلصون الجمركيون والأفراد في تتبُّع شحنات الصادر والوارد.

وقال أحمد الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك، إن هذه الخدمة الجديدة تأتي لتتبُّع الشحنات عبر الهواتف الذكية عن طريق تطبيق "فسح" وموقعها الإلكتروني في إطار تطوير وتحديث منصة "فسح"، بجانب إتاحة المزيد من الشفافية للمخلّصين والمستوردين والأفراد في تتبع شحناتهم، ومعرفة المسار الجمركي لها.

وأضاف: "خدمة تتبُّع الشحنات من خلال الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني تأتي ضمن إطار سعي الجمارك السعودية، بالتعاون مع شركة (تبادل)، في ابتكار خدمات لوجستية مميزة لعملائهما، تصب جميعها في سلاسة وانسياب الشحنات الجمركية، وتسريع إنجاز الخدمات إلكترونيًّا؛ وهذا بدوره يسهم في تحوُّل السعودية إلى محور لوجستي إقليمي، يتميز بأعلى مستوى من الخدمات".

وتعد منصة "فسح" منظومة استيراد وتصدير متكاملة نسبة لعملها على رفع جودة الخدمات اللوجستية وتطويرها بشكل مستمر بالمنافذ الجمركية؛ إذ أحدثت المنصة نقلة نوعية في تيسير وتسريع واختصار الإجراءات الجمركية "إلكترونيًّا" بدلاً عن الورقي. وتخدم المنصة حاليًا ما يفوق 121 ألف مستخدم من المصدرين والمستوردين. ويقدر متوسط العمليات الإلكترونية اليومية في المنصة بما يقارب 300 ألف عملية، كما تم تقليص وقت رحلة استلام الشحنات من 5 ساعات إلى 15 دقيقة.الجمارك السعودية الجمارك منصة فسح الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا تبادل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تنشر صورتيّ أول مواطن ومواطنة يتلقون لقاح كورونا

السعودية تنشر صورتيّ أول مواطن ومواطنة يتلقون لقاح كورونا

السعودية: انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا

السعودية: انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا

"الخطوط السعودية" تحتفل بتوطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100 %

"الخطوط السعودية" تحتفل بتوطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100 %

"الخطوط السعودية" تحتفل بتوطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100 %

"الخطوط السعودية" تحتفل بتوطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100 %

شبكة عيون الإخبارية