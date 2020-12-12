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خبير فلكي سعودي یكشف موعد البرد الشديد وبداية "المربعانية"

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جاء ذلك وفق ما أفاد به خالد الزقاق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر كتب فيها "بعد عشرة أيام تنقلب الشمس".

وقال الزقاق في مقطع مرفق، إن البرد لا يأتي إلا مع الانصراف، موضحا بقوله: "لا يأتي البرد الشديد والذي يدخل مع الإنسان إلى فراشه إلا بعدما تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال".

وتابع "هذا الانصراف لا يكون إلا في موسم المربعانية والتي سميت بهذا لأن مدتها أربعين يوما".

وأكد الزقاق أن المربعانية هي بداية البرد عند أهل الحساب في نجد (أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية التاريخية)، وهي شدة البرد عند أهل الشام، والفارق بين هذا وذاك 20 يوما تقريبا.

وقسم الخبير السعودي البرد إلى ثلاثة أقسام: برد المربعانية وهو أصله الرطوبة وبرد الشبط وهو برد جاف، وبرد العقارب وهو برد ناعم.

وكان موقع طقس العرب قد توقع أن يسود المملكة نهار يوم غد الأحد طقس معتدل إلى لطيف في شمال ووسط وشرق الجبال والجبال العالية، ودافئا إلى مائلا للحرارة في شمال غرب وغرب وجنوب المملكة.

فيما، تستمر فرص الأمطار على سواحل جازان وجزيرة فرسان مع ساعات الصباح والنهار، تتركز بعد الظهر على مرتفعات عسير.

ويتوقع أن تكون الرياح في وسط وغرب وشمال المملكة وسواحل البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي شرق المملكة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بحسب المصدر ذاته.

أما في ساعات الليل، فيكون الطقس باردا بوجه عام، ومعتدلا إلى دافئ في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح في وسط وغرب وشمال المملكة وسواحل البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي شرق المملكة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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