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قطر تعلن احتجازها طرادا بحرينيا داخل مياهها الإقليمية

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وذكرت الوزارة في حسابها على تويتر "في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية، أوقفت دوريات أمن السواحل والحدود طرادا بحرينيا في منطقة فشت الديبل داخل حدود المياه القطرية بـ 1.3 ميل بحري".

وأضافت الوزارة أن "أفراد الطاقم الثلاثة أحيلوا إلى النيابة القطرية ومنهم مواطن بحريني".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية اتهمت خفر السواحل القطري الشهر الماضي بانتهاك الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعدما أوقف قاربين بحرينيين داخل المياه القطرية.

© Fotobank.ru/Getty Images

وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، الاثنين الماضي، إن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقا للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.

وأكد أن البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع "الاعتداءات القطرية" في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، والاعتراض الأخير على الزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك "خلق حالة من الاستفزاز والابتزاز السياسي لمملكة البحرين"، إلا أن سياسة مملكة البحرين مع جيرانها قائمة على حسن الجوار والتحلي بالحكمة والحل السلمي للنزاعات، على حد قوله.

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