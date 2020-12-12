الهياجنة : وصول لقاح كورونا إلى الاردن في كانون الثاني وشباط

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جى بي سي نيوز :- مع بدء الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بيوتتيك ضد كوفيد 19 في بريطانيا، حذرت ذات الدولة كل من يعاني من فرط الحساسية تجنب الحقن باللقاح لظهور أعراض جانبية عليهم.

منظمة الصحة العالمية اكدت في ردها على هذا التحذير، إن مراجعة أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 متروكة للسلطات الوطنية في الدول المعنية.

خبراء أكدوا : أن هذا أمر طبيعي وقد يكون أحد اللقاحات مناسبا لأفراد معينين، إلا ان هناك العديد من المطاعيم تناسب الجميع، مشيرين الى إن منظمة الصحة العالمية تراجع بيانات تجارب المرحلة الثالثة لكثير من لقاحات كوفيد-19 المرشحة.

مسؤول ملف كورونا وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل الهياجنة أكد : أن المطاعيم ستصل المملكة في شهري كانون الثاني وشباط المقبلين، مبينا ان كافة المطاعيم الموجودة ضد كوفيد 19يمكن ان توقف سلسلة نقل العدوى.

وشدد الهياجنة على ان الأشخاص الذين توفوا بعد اخذ اللقاح منهم من عانى من أمراض مزمنة والقسم الاخر تناولوا اللقاح الكاذب، مؤكدا أن الأردن لا ينظر فقط إلى فعالية اللقاحات، وإنما أيضا إلى آثارها الجانبية التي قد تؤثر على الإنسان.

وبين أن الوضع الوبائي في حالة استقرار ويتجه للانخفاض في الاصابات والوفيات والنسبة الايجابية للفحوصات.

أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية والحساسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسين الطراونة وتعليقا على ما أكدته بريطانيا وهي الدولة الأولى التي تجيز المطعوم اجازة طارئة حول فرط الحساسية، قال ان كل شخص تعرض في حياتة لصدمة تحسسية حادة او لدية حساسية لطعام معين او دواء معين او تحسس من لقاح او من الجرعة الاولى من اللقاء يمنع إعطاءه لقاح كوفيد_19 لعدم معرفة الاستجابة المناعية لديه.

وعرف الطراونة فرط الحساسية بأنه رد فعل تحسسي شديد وخطير، يمكن أن يعيق التنفس، ويؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم، ويؤثر في معدل نبضات القلب.

وبين الطراونة : أن هذه الأعراض قد تظهر خلال دقائق من التعرض للمادة المهيجة للحساسية، وأن أكثر أسباب حساسية الطعام شيوعًا هو ما كان تجاه المكسرات.

وحول الأعراض المحتملة التي قد تظهر على من تلقوا لقاح كوفيد-19الحمى والقشعريرة والضعف والغثيان وآلام في الجسم والعضلات وانسداد الأنف، أو سيلانها، أو التهاب الحلق، اضافة إلى ألم وحكة وتورم واحمرار في موقع الحقن، وفي العادة لا توجد حاجة إلى علاج، ولكن يمكن تناول مضادات الهيستامين لتقليل التورم والانزعاج.

وأشار الى ان 1% من المطعمين يعانون من زيادة معدل ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم. وقد تظهر علامات وهن بالجسم وزيادة النعاس، وقد تصل درجة حرارة الجسم إلى 37 درجة في اليوم الأول بعد تلقي اللقاح ضد كورونا.

وأوضح الطراونة ان جسم الإنسان يبدي عادة ردود فعل مختلفة لأي دواء، وهذا يشمل أيضا المستحضر البيولوجي، وهذه المادة التي تشكل المناعة، وأن الأعراض المذكورة أعلاه قد تظهر لدى الشخص الذي يتلقى اللقاح، وهذا رد فعل طبيعي سيختفي في غضون يوم واحد. «ويجب على الشخص مراقبة حالته الصحية دائما، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا.

ويؤكد الطراونة ان الأطباء يحذرون بالعادة من احتمال شعور الشخص بالضعف في جسمه، وزيادة النعاس، وقد تصل حرارة جسمه إلى 37 مئوية في اليوم الأول بعد تناول اللقاح».

ونبه الطراونة ان هذه الأعراض لا تدعو للقلق، لأنه عبارة عن رد فعل فردي طبيعي للجسم، وهو إحدى علامات تكوّن المناعة، مشيرا الى أنه ينصح أولئك الذين يعانون من الضعف والتوعك والتعب العام والغثيان بتقليل النشاط البدني، ومنح أنفسهم بعض الراحة.

وبين الدكتور الطراونة آلى انه يوصى عند درجة حرارة أعلى من 38 درجة بتناول خافض للحرارة ومسكنات للألم مثل باراسيتامول، وإذا كانت درجة حرارة الجسم أعلى من 39 درجة، ولم تنخفض في غضون 4 ساعات بعد تناول الدواء، فأنت بحاجة إلى الاتصال بالطبيب»، أما في حالة انسداد الأنف أو سيلانه أو التهاب الحلق، يوصى «بالغرغرة وشرب الكثير من السوائل واستخدام بخاخات الأنف».

وسجلت، أمس الجمعة، (2338) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جاءت على النحو التالي: (801) في محافظة العاصمة عمّان. (568) في محافظة إربد، منها (162) في الرمثا. (222) في محافظة الزرقاء. (157) في محافظة المفرق. (114) في محافظة عجلون. (92) في محافظة الطفيلة. (90) في محافظة البلقاء. (90) في محافظة مأدبا. (90) في محافظة الكرك. (81) في محافظة جرش. (19) في محافظة العقبة. (14) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (255,459) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (42,427) حالة، وفقا للموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وسُجّلت (36) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3286) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت أمس إلى المستشفيات (117) حالة، فيما غادرت (166) حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1225) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس الأول (1068) بنسبة إشغال (25%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس الأول (366) بنسبة إشغال (41%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس الأول (179) بنسبة إشغال (21%).

وبلغ عدد حالات الشفاء، أمس الجمعة، في العزل المنزلي والمستشفيات (3108) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (209,746) حالة.

وتمّ إجراء (19,225) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,797,026) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة، أمس الجمعة، إلى قرابة (12.16%).

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

الى ذلك، قال مدير الشؤون الصحية في محافظة الطفيلة خالد الخوالدة، إن وزارة الصحة زودت المديرية بجهاز فحص «بي سي أر» للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بقدرة استيعابية تصل إلى 300 فحص في ساعات الدوام.

وأوضح الخوالدة أن الجهاز سيوفر الوقت والجهد من خلال إظهار النتائج في مختبر مخصص في مركز جابر الأنصاري الأولي، بدلا من إرسال العينات إلى المختبرات المركزية في عمّان.

وأضاف الخوالدة أن المختبر مجهز ضمن المواصفات المطلوبة ومعزول عن المركز، وله مدخل غير متصل بالمركز لمنع انتقال العدوى.

وأشار الخوالدة إلى أنه سيتم استخراج النتائج للعينات التي اخذت الخميس في مختبر جابر الأنصاري، بدلا من إرسالها إلى المختبرات المركزية في العاصمة.

وبين الخوالدة أن عدد العينات التي أخذت منذ بداية الجائحة 24040 فحصا، وأن عدد الإصابات بكورونا بلغ 2881 والوفيات 32.

وفي محافظة اربد، ضبطت الاجهزة المعنية بتطبيق أوامر الدفاع خمسة اشخاص مخالفين لشروط العزل المنزلي بعد ثبوت اصابتهم بفيروس كوفيد-19، بحسب بيان للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

واضاف البيان، ان ثلاثة من المخالفين يقيمون في قصبة إربد وواحد في لواء الرمثا والأخير في لواء الطيبة، حيث جرم قانون الدفاع هذه الفئة من المخالفين بفرض غرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرارها يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.

وأكد المركز، ان جميع الاجهزة المعنية ما تزال مستمرة بتنفيذ جولاتها التفتيشية الممنهجة على المعزولين والمحجورين منزليًا للتأكد من التزامهم، وتقديم العون والمساعدة لهم.

ودعا المركز جميع المصابين المعزولين منزليًا والمحجورين التقيد التام بإجراءات السلامة العامة.

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