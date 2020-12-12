محافظ الوادي الجديد يستقبل مجلس إدارة "جمعية السرطان" في واحة الداخلة

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة.

وعقد الزملوط، لقاءً مع أعضاء مجلس الإدارة، واستجاب لمطالب الجمعية، حيث كلف مديرية الشئون الصحية للتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة إنهاء تراخيص مستشفى الجمعية.

كما وافق الزملوط، على توفير الدعم اللازم لقسمي الكيماوي والصيدلية بالجمعية، من خلال المحافظة أو التعاون مع المستشفيات الكبرى العاملة في نفس المجال كمستشفيات 57 3 57 والاورمان، وإعادة توجيه جهاز الماموجراف الخاص بالجمعية من مستشفى الداخلة إلى الجمعية مرة أخرى لصيانته، وتشغيله لعمل حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الجمعية.

ووجه الزملوط، أيضًا بوضع محطتين فلترة وتنقية مياه مقدمين من أحد رجال الأعمال بقريتي الهنداو والراشدة لخدمة مرضى السرطان والفشل الكلوي.

كما كلف المحافظ، الوحدة المحلية بمركز الداخلة، بتوصيل المرافق للأرض المخصصة لإقامة مستشفى متكامل للأورام على مساحة 1000م٢ متبرع بها أحد رجال الأعمال بطريق "موط- الهندوا"، وتخصيص 200 فدان للجمعية لزراعتها نخيل ، لزيادة الموارد المالية للجمعية للصرف منها على علاج المرضى المترددين.