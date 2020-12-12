أخبار عاجلة

مطبخ هالة - عشاق الأكل الصيني أجمع هنا.. جبنالكم طريقة عمل الكانتون الفراخ -
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية -
التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الأعلى للجامعات: تمتلك 26 كلية للحاسبات ونظم المعلومات

Print
الأعلى للجامعات: مصر تمتلك 26 كلية للحاسبات ونظم المعلومات الأعلى للجامعات: تمتلك 26 كلية للحاسبات ونظم المعلومات

مصراوي Masrawy

07:01 م السبت 12 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، إن القيادة السياسية في تولى اهتماما كبيرا بدعم قطاع الحاسبات ونظم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للحاسب "بين النظرية والتطبيق" في نسخته رقم 30، الذي استضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات.

وأضاف درويش، أن مصر تمتلك 26 كلية للحاسبات ونظم المعلومات ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات في ظل التطور التكنولوجي، منوها أن رئيس مجلس الوزراء وضع خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مصر.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي للحاسب ناقش كل ما هو جديد في علوم الحاسب بين نظريتها وتطبيقها، فضلا عن المجالات المستحدثة التي ظهرت على خريطة نظم المعلومات.

وأوضح رئيس لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من أوائل الجامعات في مصر التي استحدثت كلية للذكاء الاصطناعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية