انتعاشة في حركة تداول السفن بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 24 سفينة حاويات وبضائع، اليوم السبت، تزامنا مع انتعاشة في حركة الصادر التي تضمنت 3300 طن رمل و3200 طن فوسفات، و4200 طن كسب صويا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الوارد شملت 11666 طن قمح و12169 طن ذرة، و2388 طن فول و762 طن أبلاكاش و4976 طن خردة، و2779 طن حديد و17277 طن خردة و6680 طن عدس. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 165156 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 7927 طنا.