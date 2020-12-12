صور.. فحص 535 حالة ضمن قوافل طبية في أودية جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

اختتمت القوافل الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء في 4 وديان تابعين لمدن أبورديس وأبوزنيمة، أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 353 حالة مرضية مختلفة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، إن مديرية الصحة أطلقت قوافل طبية لأودية تال وغرندل بمدينة أبوزنيمة، وأودية مكتب والندية بأبورديس، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن هذه القوافل قامت بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 353 حالة مرضية وتقديم العلاج لهم بالمجان، بينهم 178 حالة مرضية بأودية أبوزنيمة، و 175 حالة مرضية مختلفة بأودية أبورديس.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار المديرية في إطلاق القوافل الطبية التي تضم مختلف التخصصات الطبية بكافة قرى ووديان المحافظة، لتقديم الرعاية والدعم الطبي لسكان تلك المناطق.