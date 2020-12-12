أخبار عاجلة

مطبخ هالة - عشاق الأكل الصيني أجمع هنا.. جبنالكم طريقة عمل الكانتون الفراخ -
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية -
التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. فحص 535 حالة ضمن قوافل طبية في أودية جنوب سيناء

Print
صور.. فحص 535 حالة ضمن قوافل طبية في أودية جنوب سيناء صور.. فحص 535 حالة ضمن قوافل طبية في أودية جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

06:44 م السبت 12 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

اختتمت القوافل الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء في 4 وديان تابعين لمدن أبورديس وأبوزنيمة، أعمالها بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 353 حالة مرضية مختلفة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، إن مديرية الصحة أطلقت قوافل طبية لأودية تال وغرندل بمدينة أبوزنيمة، وأودية مكتب والندية بأبورديس، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن هذه القوافل قامت بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 353 حالة مرضية وتقديم العلاج لهم بالمجان، بينهم 178 حالة مرضية بأودية أبوزنيمة، و 175 حالة مرضية مختلفة بأودية أبورديس.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار المديرية في إطلاق القوافل الطبية التي تضم مختلف التخصصات الطبية بكافة قرى ووديان المحافظة، لتقديم الرعاية والدعم الطبي لسكان تلك المناطق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية