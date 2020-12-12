إنقاذ شاب من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المُنهار (صورة)

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لشاب أنقذه رجال الحماية المدنية من تحت أنقاض عقار حدائق القبة المنهار.

وقال مصدر أمني- فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، مساء السبت، أن رجال الحماية المدنية يكثفون من جهودهم للبحث عن ضحايا آخرين أسفل العقار إن وجد.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بانهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع بحي حدائق القبة، وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدني لموقع العقار.

وتبين أن العقار قديم وخالي من السكان ولم يسفر الانهيار عن إصابات أو وفيات.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وأمرت نيابة حدائق القبة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، فيما استعلمت من حي حدائق القبة عن موقف العقار المنهار وماهية التراخيص الصادرة له.