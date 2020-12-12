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المملكة المتحدة تسجل 21 ألفا و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المملكة المتحدة تسجل 21 ألفا و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المملكة المتحدة تسجل 21 ألفا و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:02 م السبت 12 ديسمبر 2020

لندن - (أ ش أ):
سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت، 21 ألفا و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أنه جرى تسجيل ٥١٩ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 64 ألفا و25 حالة.
يشار إلى أن المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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مصراوي Masrawy

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