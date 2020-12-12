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تعلن رصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ

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روسيا تعلن رصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ تعلن رصد أول انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ

مصراوي Masrawy

06:48 م السبت 12 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد أول انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان .
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة ( اليوم) الاخبارية اليوم السبت، إنه جرى رصد انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في مقاطعة هادروت، مشيرة الى أن الـ 23 مركزا التابعة لقوات حفظ السلام تقوم بمراقة تطور الأوضاع في المنطقة ومتابعة وقف إطلاق النار في قره باغ على مدار الساعة.
وكانت وزارة الدفاع الأرمنية اتهمت - في وقت سابق اليوم - القوات الأذربيجانية بأنها استأنفت عملياتها الهجومية باتجاه بلدتين في جنوب قره باغ، فيما حملت باكو الجانب الأرمني خرق الهدنة.
ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناجورنو قره باخ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر الماضي، وينص الإعلان على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

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