​"3 ساعات ظلام".. العالم يشهد آخر كسوف كلي للشمس لعام 2020 الاثنين

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد الكرة الأرضية الاثنين المقبل، كسوفًا كليًا للشمس هو الأخير عام 2020، وسيكون مشاهدًا في أجزاء من جنوب تشيلي والأرجنتين في حين سيشاهد جزئيًا في معظم جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب المحيط الأطلسي ولن يكون مشاهدًا في سماء الوطن العربي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن كسوف الشمس في مجملة سيكون ما بين الساعة 04:33 مساءً و 9:53 مساءً بتوقيت السعودية، خلال ذلك ستكون مدة الكسوف في شكلة الكلي 3 ساعات وثلث الساعة، من شروق الشمس فوق المحيط الهادي إلى غروبها فوق المحيط الأطلسي بالقرب من سواحل قارة أفريقيا.

وأوضح أبو زاهرة، عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك" أن كسوف الشمس الكلي يحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض على خط واحد حيث يعبر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا الحدث نادر نسبيًا لأن مدار القمر حول الأرض مائل بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس، وعندما يحدث أن تصطف تلك الأجسام الثلاثة في خط واحد فإن القمر يغطي قرص الشمس وجميع المناطق التي ستقع ضمن ظل القمر ستشهد كسوفا كلياً.

وأضاف أنه خلال هذا الكسوف سيكون حجم الشمس الظاهري أكبر بـ 1.6% عن المتوسط، في حين أن القمر مضى عليه يومان بعد وصوله نقطة الحضيض وهي أقرب نقطة في مدارة من الأرض، مما يجعل حجمة الظاهري كبيرا إلى حد ما.

وأشار أبو زاهرة، إلى أن كسوف الشمس سيبدأ من شرق جزر ماركيساس جنوب المحيط الهادئ، ويمر شمال جزيرة الفصح وجنوب أرخبيل جزر خوان فرنانديز قبالة سواحل تشيلي قبل أن يصل إلى أمريكا الجنوبية.

وتابع أبو زاهرة: وسيصل مسار الكسوف الكلي إلى اليابسة في تشيلي عند الساعة 7:01 مساءً بتوقيت السعودية (04:01 مساءً جرينتش)، جنوب بلدة بونتو سافيدرا وسيبلغ عرض المسار 90 كيلومترا، وسيستمر الكسوف لمدة دقيقتين و8 ثوانٍ وستكون مدة الكسوف الكلي بطول هذه المدة الزمنية على اليابسة على الأقل.

وأضاف: ويتحرك مسار الكسوف الكلي جنوبًا إلى أن يصل حدود الأرجنتين عند الساعة 07:05 مساءً بتوقيت السعودية (04:05 مساءً غرينتش) ويصل ذروته العظمى عند الساعة 07:13 مساءً بتوقيت السعودية (04:13 مساءً غرينتش) في هذه المرحلة سيستمر الكسوف الكلي لمدة دقيقتين و 10 ثوانٍ.

ويمر الكسوف الكلي بقرية بفالتشيتا في الأرجنتين عند الساعة 7:18 مساءً بتوقيت السعودية ( 04:18 بتوقيت غرينتش) وبعد دقيقتان يصل إلى خليج سن متياس جنوب مدينة سان انطونيو اويستي، ويعود مسار الكسوف الكلي اليابسة مرة أخرى قرب مدينة مورون ، ويتجه أخيرًا إلى المحيط المفتوح عند الساعة 07:24 مساءً بتوقيت السعودية (04:24 مساءً غرينتش) ثم ينطلق فوق المحيط الأطلسي باتجاه إفريقيا لكنه سينتهي عند الساعة 08:54 مساءً بتوقيت السعودية (05:54 مساءً غرينتش) قبل أن يصل إلى اليابسة.

من ناحية أخرى سيشاهد الكسوف في شكلة الجزئي بنسب متفاوتة في المناطق التي ستقع ضمن شبة ظل القمر وتشمل جزر بيتكيرن في المحيط الهادي بنسبة (58%) ، وجزر بولينيزيا الفرنسية جنوب المحيط الهادي ( 63%) ، البرازيل (67%) ، الأورغواي (73%) ، جزر فوكلاند جنوب المحيط الاطلسي (66%) ، جزر جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية جنوب المحيط الاطلسي (54%) ، جزيرة سانت هلينا في المحيط الاطلسي (89%)، جنوب افريقيا ( 73%) ، ناميبيا (78%) ، انغولا ( 46%).

بشكل عام سوف ينتهي الكسوف الجزئي عند الساعة 9:53 مساءً بتوقيت السعودية (06:53 مساءً بتوقيت غرينتش) وبه تنتهي كامل مراحل الكسوف.

وخلال الكسوف سيشاهد الراصدون ضمن مسار ظل القمر العديد من الظواهر الفريدة، مثل ظاهرة "خاتم الألماس" حيث يظهر ضوء الشمس ككتلة من طرف واحد للقمر متصل بحلقة من الضوء وهو عبارة عن الغلاف الجوي للشمس يسطع حول القمر.

جدير بالذكر أن تشيلي والارجنتين تشهدان هذا الكسوف الكلي بعد 531 يوم فقط من كسوف كلي سابق ، ولكن هذه المرة ستؤدي جائحة مرض فيروس كورنا العالمية المستمرة الى تعقيد مشاهدة الحدث من قبل المهتمين حيث الغى الالاف خططهم للسفر جنوبا الى جانب قيود السفر.

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