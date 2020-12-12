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الاتحاد الأوروبي يعتزم التوسع في برنامج "إيراسموس" للتبادل التعليمي

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الاتحاد الأوروبي يعتزم التوسع في برنامج "إيراسموس" للتبادل التعليمي الاتحاد الأوروبي يعتزم التوسع في برنامج "إيراسموس" للتبادل التعليمي

مصراوي Masrawy

05:00 ص السبت 12 ديسمبر 2020

بروكسل- (د ب أ):
تقرر توسيع برنامج "إيراسموس" الشهير للتبادل التعليمي التابع للاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال السنوات السبع المقبلة، وذلك بموجب اتفاق مؤقت تم التوصل إليه بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي يوم الجمعة.

وتم زيادة تمويل البرنامج إلى 26 مليار يورو (5ر31 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2021 و2027، وفقا للاتفاق ، بزيادة قدرها 13 مليار يورو.

وسيكون البرنامج مفتوحا لما يصل إلى 12 مليون شخص، بزيادة عدد المشاركين بمقدار ثلاثة أضعاف عن مستواه الحالي، ويجعله أكثر شمولا بشكل ملحوظ. كما أنه من المقرر أن يشمل تعليم الكبار.

قالت بترا كاميرفيرت، عضوة ألمانية بالبرلمان الأوروبي وخبيرة في السياسة التعليمية إن التوسع هو خطوة أولى نحو زيادة التمويل للتعليم - وسيساعد في تمكين المزيد من الشباب من الدراسة في الخارج، بما في ذلك أولئك المحرومين اجتماعيا أو المعاقين الذين غالبا ما كان يتم استبعادهم من هذه الفرص في الماضي.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على الاتفاق المؤقت.

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