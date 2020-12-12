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​عضو بـ"الشيوخ": تنسيقية شباب الأحزاب في خدمة المصريين أينما كانوا

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​عضو بـ"الشيوخ": تنسيقية شباب الأحزاب في خدمة المصريين أينما كانوا ​عضو بـ"الشيوخ": تنسيقية شباب الأحزاب في خدمة المصريين أينما كانوا

مصراوي Masrawy

05:00 ص السبت 12 ديسمبر 2020

افتتح النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرًا له لخدمة أهالي محافظة المنوفية بمركز قويسنا، بحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ من أعضاء التنسيقية.

وحضر الافتتاح كل من النواب أكمل نجاتي، وسها سعيد، ومحمود القط، وعلاء مصطفى، ومحمد عمارة، وعمرو عزت.

وقال تركي في تصريحات صحفية له على هامش افتتاح مقره، إن المقر الذي تم افتتاحه اليوم لأجل خدمة أهالي الدائرة، مضيفًا: "أهالي المنوفية ناسنا وعلى رأسنا".

وأكد أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين هم في خدمة أهالي محافظة المنوفية بكافة مراكزها وقراها.

وأوضح تركي أن شرف له أن يكون واجهة وممثل لتنسيقية شباب الأحزاب تحت قبة مجلس الشيوخ، وبين أهالي محافظة المنوفية، مضيفًا: "نحن شرف لنا خدمة أهالينا في كل مكان في كل مدينة وقرية".

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