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​​برلماني: قرار بتوزيع لقاح كورونا بالمجان يحمي المصريين من الاستغلال

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​​برلماني: قرار السيسي بتوزيع لقاح كورونا بالمجان يحمي المصريين من الاستغلال ​​برلماني: قرار بتوزيع لقاح كورونا بالمجان يحمي المصريين من الاستغلال

مصراوي Masrawy

03:30 ص السبت 12 ديسمبر 2020

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح وتوجيهاته إلى وزارة الصحة بتوزيع لقاح كورونا مجانًا على المصريين، قرار عظيم من قيادة حكيمة تعلم تمامًا ضرورة التعافي من الفيروس قريبًا والسيطرة عليه تمامًا مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح محسن، أن الرئيس لم يترك الفرصة للشركات التجارية بالاستثمار في صحة المريض الباحث عن العلاج، لذلك جاءت توجيهات السيسي بتوزيعه مجانًا.

وأشار محسن في بيان له اليوم، إلى الاستجابة السريعة من جانب وزارة الصحة، والتي أعلنت أن لقاح كورونا الصيني الذي دخل إلى مؤخرًا، ستحصل عليه الفئات الأولى بالتطعيم مجانًا خلال ساعات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذا اللقاح الصيني، أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة مما يجعله خيارات طبيًا وصحيًا ناجعًا لمواجهة الوباء.

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