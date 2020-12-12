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​​​رئيس اللجنة الأوليمبية: لابد من مواجهة أي خرق للقيم الرياضية.. واللجنة تدعم نشر الأخلاق

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​​​رئيس اللجنة الأوليمبية: لابد من مواجهة أي خرق للقيم الرياضية.. واللجنة تدعم نشر الأخلاق ​​​رئيس اللجنة الأوليمبية: لابد من مواجهة أي خرق للقيم الرياضية.. واللجنة تدعم نشر الأخلاق

مصراوي Masrawy

02:30 ص السبت 12 ديسمبر 2020

تحت عنوان حماية الرياضة في من الفساد، اختتمت، في أحد فنادق القاهرة بمدينة نصر ورشة العمل التي نظمها مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية، بدعم من اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بعد استمرارها لمدة يومين.

وجاءت الورشة في إطار استمرار الدولة المصرية في مكافحة الفساد بكل قطاعاتها ومنهم القطاع الرياضي.

وفي اليوم الأخير للورشة تحدث هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية والقيم والسلوك الأخلاقي في ممارسة الرياضة ومواجهة أى خرق للقيم الأوليمبية، مضيفًا أن اللجنة الأوليمبية تتمثل رسالتها في تشجيع ودعم نشر الأخلاق وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة وتعزيز وحماية الحركة الأوليمبية ضد التمييز والتعصب والعنف والمنشطات وكل أشكال التلاعب فى المنافسات.

وشدد على أن ذلك من أهم الخطوات التى تم اتخاذها مدونة السلوك والأخلاقيات والقيم مع تحديد نطاق تطبيقها والمخاطبين بها، وفقًا لأحكام الميثاق الاوليمبى وقانون الرياضة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، إن الحوكمة والاتفاقات الدولية من شأنها القضاء على الفساد، عن طريق تنظيم دورات تدريبية مهمة لتحسين الأداء مع ضرورة تحكيم الرقابة على الأنشطة الرياضية لخدمة الرياضة بشكل عام وإصلاح ومتابعة الأنظمة المالية.

ورأى الشيخ أن انخفاض الحس الوطني وتراجع صفات الأخلاق يشجع على زيادة الفساد، مع التأكيد على أن تعاطي المنشطات بالمجتمع الرياضي يعد فسادًا، لغياب العدالة في المنافسة لذلك لابد من توعية الشباب الرياضيين بمخاطر تلك المنشطات.

فيما أكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، أن الحديث عن مخاطر الفساد الرياضي، وكيفية حماية الرياضة منه يعد أمرًا مهمًا، فهناك تناقض كبير بين الرياضة بمفهومها الطبيعي وهو المنافسة والحديث عن فساد الرياضة.

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