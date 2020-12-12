أخبار عاجلة

الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس -
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين -
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد -
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته -
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم -
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال -
المحقق في انفجار ميناء بيروت يستدعي وزيرين سابقين ورئيس الأركان السابق -
كيف اغتالت إسرائيل قائدًا بتنظيم القاعدة في العاصمة الإيرانية؟ -
مسؤول أمريكي يطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا -
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث سير بكفر الشيخ

Print
مصرع شخص وإصابة 4 في حادث سير بكفر الشيخ مصرع شخص وإصابة 4 في حادث سير بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:36 ص السبت 12 ديسمبر 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:
لقي شخصًا مصرعه، وأصيب 4 آخرين،الجمعة، إثر تصادم سيارتين على طريق "كفر الشيخ - دسوق".
ورصدت غرفة طوارئ الصحة، استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، 4 مصابين، وجثة مجهولة الهوية، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين، أمام مضرب العبور.
انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المصابين الأربعة، وهم "م.م.ف "، 48 عامًا، و"م.ا.ا"، 25 عاما، و"م.ا.ع"، 32 عام، و"م.ا.ط"، 40 عامًا، أما الجثة فجرى إيداعها مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

شبكة عيون الإخبارية