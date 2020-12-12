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جثة وبندقية وسط الزراعات.. انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في سوهاج

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جثة وبندقية وسط الزراعات.. انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في سوهاج جثة وبندقية وسط الزراعات.. انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في سوهاج

مصراوي Masrawy

01:34 ص السبت 12 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:
كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري داخل الزراعات، وبجوارها بندقية آلية و ٨ طلقات من ذات العيار، بدائرة مركز جهينة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جهينة بالواقعة.

تبين من التحريات الأولية العثور على جثة "ع. ا" ٣٠ عامًا عامل داخل الزراعات وبها طلق ناري بالصدر فتحتي دخول وخروج وبجوارها بندقية ألية و ٨ طلقات من ذات العيار.

وكشفت التحريات أن المذكور انتحر بواسطة السلاح المشار إليه، لمروره بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة.

وأضافت التحريات أنه مطلوب في عدة قضايا مخدرات وسرقة وسائل نقل وسلاح بدون ترخيص ومحكوم عليه بالحبس ١٠ سنوات، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 411 جنايات مركز سوهاج 2020 حيازة سلاح نارى.
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزى، والتحفظ على السلاح الناري والطلقات.
حرر عن ذلك المحضر رقم ٣٩٧٢ إداري مركز جهينة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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