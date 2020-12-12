​"المنشآت السياحية" تتوعد مسارح وديسكوهات غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضائها من مسارح المنوعات والديسكوهات والكافتيريات والمطاعم، الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بمواعيد إغلاق المحلات السياحية.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة رصدت عدم التزام بعض محلات مسارح المنوعات والديسكوهات بالمواعيد المحددة من جانب وزير السياحة والآثار، ما يعرضها لتوقيع عقوبات عليها نتيجة مخالفتها قد تتراوح ما بين الإغلاق وإلغاء الترخيص.

وأكد المصري في بيان اليوم، أن الغرفة أصدرت منشورًا تحذيريًا لأعضاء الغرفة طالبتهم فيه بالالتزام بالمواعيد المحددة وهي فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة.

وتابع: "في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاء".

ووفقًا للمواعيد المقررة، تبدأ شهور الصيف من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

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