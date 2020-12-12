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محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي اليوم

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محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي اليوم محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي اليوم

مصراوي Masrawy

01:00 ص السبت 12 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد بهي الدين، اليوم السبت، محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي.

ورغم وفاة رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام السابق، لكن تستكمل المحاكمة لعدم تقديم ما يفيد وفاته للمحكمة خلال الجلسة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم خلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 سبتمبر 2002 بدائرة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة " مؤسسة الأهرام الصحفية "، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل والتى تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالأوراق، مبلغ 8,403,639 جنيها " ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف، وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.

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