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تسجٌل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 23 حالة وفاة

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مصر تسجٌل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 23 حالة وفاة تسجٌل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 23 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 120611 من ضمنهم 104499 متعافيًا

مصر تسجٌل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن خروج 218 متعافى من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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