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كورونا في العالم.. الإصابات تقترب من 70 مليون والوفيات 59ر1 مليون

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كورونا في العالم.. الإصابات تقترب من 70 مليون والوفيات 59ر1 مليون كورونا في العالم.. الإصابات تقترب من 70 مليون والوفيات 59ر1 مليون

مصراوي Masrawy

12:16 ص السبت 12 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 69 مليونا و911 ألفا و952 حالة، حتى الساعة السابعة و 39 دقيقة مساء حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه مليون و588 ألفا و523 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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