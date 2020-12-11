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.. ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟

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بالفيديو.. ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟ .. ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟

مصراوي Masrawy

06:34 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

24 ساعة لم تتوقف خلالها جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ بحملات مكبرة على مستوى الجمهورية بمشاركة مديريات الأمن.

أجهزة الوزارة واصلت حملاتها المُكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

واستهدفت الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي مكافحة جرائم الفساد بكافة صورها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى، والحفاظ على المال العام.

وتأتي الجهود بالتوازي مع الدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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