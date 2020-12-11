أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصين تستعد لتوزيع لقاحها ضد كورونا محليا الشهر الجاري

Print
الصين تستعد لتوزيع لقاحها ضد كورونا محليا الشهر الجاري الصين تستعد لتوزيع لقاحها ضد كورونا محليا الشهر الجاري

مصراوي Masrawy

06:35 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

وكالات:

كشفت شركة "سينوفارم" الصينية لصناعة الأدوية، الخميس، أنها نظمت تدريبات لوجستية في 31 مقاطعة بالصين استعدادا لتوزيع "آمن" و"فعّال" للقاحها المضاد لكورونا و"المحتمل جدا" الشهر الجاري.

وقالت الشركة، حسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية"، ونقلت عنها اليوم "إن التدريبات غطت 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في البر الرئيسي الصيني، وشاركت فيها أكثر من 40 شركة للمعلومات والتخزين والنقل".

وأشارت الصحيفة، استنادا إلى خبيرة محلية، إلى تسجيل "اللقاح الصيني يوم الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة بفعالية بلغت 86 بالمائة".

وستبدأ بكين في تطعيم "المجموعات المعرضة للخطر"، كالذين يعملون في مواقع الحجر الصحي والأشخاص العاملون في الموانئ والمطارات وحرس الحدود، والجمارك، وعمال قطاع الأغذية المبردة المستوردة.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات تلقيح طارئة قد تمت في الصين للحالات المستعجلة، وأكدت "غلوبل تايمز" أنه لا توجد "أي ردود فعل سلبية حتى الآن". كما أكد مسؤولون صينيون أن الطاقة الإنتاجية الصينية للقاح في بلدهم "ستصل إلى 610 ملايين جرعة بنهاية العام" لترتفع تدريجيا إلى مستويات أعلى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد

روسيا: انطلاق التطعيم ضد "كورونا" في أرجاء البلاد

شبكة عيون الإخبارية