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مشروعات تجارية للإنفاق على صيانة المجمع الإسلامي في الوادي الجديد

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مشروعات تجارية للإنفاق على صيانة المجمع الإسلامي في الوادي الجديد مشروعات تجارية للإنفاق على صيانة المجمع الإسلامي في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

06:42 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بسرعة الانتهاء من تركيب اللاند سكيب وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة "موط" في الداخلة، واستغلال المبنى المواجه للمجمع في إقامة محلات تجارية ومشروعات استثمارية تدر دخلًا لصالح المجمع.

كما وجه الزملوط، بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال الواجهات والتشطيبات الداخلية ودار المناسبات، والبدء في تدبير السجاد لفرش المجمع.

كما تفقد الزملوط، مسجد ٢٣ يوليو بمدينة موط الجاري إنشاؤه على مساحة ٣٠٠ م٢، بتكلفة ٢ مليون جنيه بالجهود الذاتية، والمكون من طابقين، ووجه بدعم المسجد بمبلغ ٢٥ ألف جنيه للانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والكهرباء تمهيدًا لفتحه أمام المواطنين لأداء الصلاة فيه.

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