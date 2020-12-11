قناة لبنانية تتهم ابنة رئيس الجمهورية بـ"استغلال السلطة".. والأخيرة ترد

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جي بي سي نيوز :- بثت قناة "LBCI" اللبنانية تقريرا إخباريا في نشرتها مساء أمس اتهمت فيه كلودين عون روكز ابنة رئيس البلاد ميشال عون بـ"استغلال السلطة"، وذلك ضمن سلسلة تقارير تتناول واقع الفساد.

ووجهت القناة اتهامات لكلودين عون روكز كرئيسة شركة "كليمانتين" للإعلانات، مشيرة إلى أنها استغلت صفتها لتتعاقد مع عدد من الوزارات في الدولة أبرزها وزارة الطاقة ووزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمتحف الوطني والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ووزارات أخرى.

ووضعت المحطة هذه المعلومات بتصرف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان أعلن في مقابلة تلفزيونية أنه سيعامل أولاده كأي أحد آخر في حال ثبتت عليهم شبهات الفساد.

من جهتها ردت ابنة رئيس الجمهورية على القناة بسلسلة تغريدات على "تويتر"، قائلة: "أحبائي، إن الرأي العام يعلم علم اليقين ما أنا عليه. لسنوات خلت، عملت بكل شفافية وأخلاقية في الشأن العام والشأن الخاص. المطلوب من الـLBCI الاعتذار في نشرتها الإخبارية المسائية".

وأضافت: "في حال ارتأت الـLBCI عدم الاعتذار، سوف نذهب حتما للقضاء اللبناني، وعندها أتمنى على كل وسائل الإعلام مواكبة الجلسات العلنية لتبيان الحقيقة".

وتابعت: "هناك من حرّض وبأجندة سياسية ومن أقرب المقربين، وهو بات يعلم أننا نعلم". وختمت: "لن أقبل إلا بالحقيقة وباسم الشعب اللبناني".

المصدر: LBCI" + RT"