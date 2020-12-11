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قانوني يدعو لتنظيم "سنابات" المدن وتطبيق نظام "الإعلان التجاري الإلكتروني"

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قانوني يدعو لتنظيم "سنابات" المدن وتطبيق نظام "الإعلان التجاري الإلكتروني" قانوني يدعو لتنظيم "سنابات" المدن وتطبيق نظام "الإعلان التجاري الإلكتروني"
أكد أن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات

قانوني يدعو لتنظيم

طالب المستشار القانوني أحمد الدهاس، بتنظيم الحسابات التي تحمل أسماء المدن والمحافظات على "السناب شات"، لافتاً إلى أن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات أهمها عقوبة الضريبة المضافة أو نظام التجارة الإلكتروني.

وقال "الدهاس" لـ"سبق": "استخدام أسماء مناطق ومدن ومحافظات في حسابات مثل تطبيق السناب شات أو تويتر، ليس جريمة، كون منشئ الحساب لم يتخذ اسم حساب كاذبًا أو انتحل صفة غير صحيحة".

وأضاف: "الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية، حددت الفعل المجرم، وهو الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، وهذا لا ينطبق على منشئ هذه الحسابات".

وتابع: "ينبغي تنظيم مثل هذه الحسابات التي تحمل أسماء المدن والمحافظات، حيث إن أصحابها قد يكونون عرضة لعقوبات أنظمة أخرى عند مخالفتهم لها، مثل نظام الضريبة المضافة أو نظام التجارة الإلكتروني (ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني)، وينبغي تطبيق نظام الإعلان التجاري، كجزء من تنظيم تلك الحسابات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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