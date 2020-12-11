4 أخذوا "الوهمي".. وكيل "الصحة" يكشف حقيقة وفاة 6 بلقاح "كورونا"

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قال: تنوعت أسباب الوفاة بين سكتة دماغية وجلطة قلب..أسباب لم تكن بسببه

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، مدى صحة وفاة عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بأحد لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "جوخدار" عبر منصة "عش بصحة"، أن حالات الوفاة لم تكن بفعل اللقاح، خاصة أن 4 منهم لم يحصلوا عليه من الأساس، ولكن حصلوا على لقاح وهمي، مشيراً إلى أن حالتين من الست كانتا لشخصين أخذا اللقاح الفعلي، إلا أن أسباب الوفاة لم تكن بسبب اللقاح.

وقال إن أسباب الوفاة تنوعت ما بين سكتة دماغية وجلطة قلب، وهو ما يعني أن اللقاح ليس له علاقة بحالات الوفاة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد