أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لافروف يبحث مع المقداد الوضع في سوريا في 17 ديسمبر الجاري

Print
لافروف يبحث مع المقداد الوضع في سوريا في 17 ديسمبر الجاري لافروف يبحث مع المقداد الوضع في سوريا في 17 ديسمبر الجاري

مصراوي Masrawy

06:24 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيناقش الوضع في سوريا مع نظيره السوري فيصل المقداد يوم 17 ديسمبر الجاري في موسكو.
وجاء في بيان للخارجية الروسية، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في 17 ديسمبر الجاري، محادثات مع فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل".
وأشار البيان إلى أن الطرفين سيتبادلان الآراء حول المسائل الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، كما "سيتم إيلاء اهتمام خاص لتطور الوضع في سوريا وآفاق تطورها، بما في ذلك تعزيز تسوية سياسية شاملة للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسألة إعادة إعمار البلاد ما بعد الصراع، والمساعدة في عملية عودة اللاجئين السوريين".
كما سيناقش الوزيران قضايا الساعة الخاصة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بحسب البيان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية