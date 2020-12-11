دعم مشروع الصرف الصحي بقرية بدخلو في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، دعم مشروع الصرف الصحي بقرية "بدخلو" بمركز الداخلة، بمد خط الطرد بمشروع الصرف الصحي لمسافة ٣٥٠ مترًا بالجهود الذاتية لأهالي القرية، لمنع حدوث أي أضرار مستقبلية للمنازل المجاورة للمشروع.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، الانتهاء من مد خطوط الانحدار ومحطة الرفع وتنفيذ خط الطرد بطول ١ كم، بتكلفة إجمالية ٥.٦ مليون جنيه.

ووجه الزملوط، بسرعة تدبير الاعتماد اللازم للانتهاء من إنشاء محطة المعالجة لتشغيل المشروع وتقديم الخدمة لأهالي القرية.