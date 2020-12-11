ضبط متهم طعن والده بسكين بسبب 100 جنيه في الدقهلية.. والأم: مريض نفسي

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت قوات مباحث قسم شرطة أول المنصورة طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، لاتهامه بطعن والده بسلاح أبيض إثر مشادة بينهما، بشارع الترعة في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول "عرفات.ا.م."، 58 عامًا، كهربائي مصابًا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال زوجته "نجوى س"،46 عامًا، مدرسة، ومقيمة بذات العنوان اتهمت ابنهما "طارق"، 21 عامًا، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة بالاعتداء على والده بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين مطبخ" إثر مشادة كلامية بينهما لرفض المجني عليه إعطاء المتهم 100 جنيه.

وأضافت أن ابنها مريض نفسي ويعاني من انفصام بالشخصية ويعالج طرف طبيب نفسي وقدمت ما يفيد ذلك.

وكلف مدير المباحث بسرعة ضبط المتهم، وتمكنت قوة من ضبطه والأداة المستخدمة وجرى التحفظ عليها.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.