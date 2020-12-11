أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط متهم طعن والده بسكين بسبب 100 جنيه في الدقهلية.. والأم: مريض نفسي

Print
ضبط متهم طعن والده بسكين بسبب 100 جنيه في الدقهلية.. والأم: مريض نفسي ضبط متهم طعن والده بسكين بسبب 100 جنيه في الدقهلية.. والأم: مريض نفسي

مصراوي Masrawy

06:14 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت قوات مباحث قسم شرطة أول المنصورة طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة، لاتهامه بطعن والده بسلاح أبيض إثر مشادة بينهما، بشارع الترعة في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول "عرفات.ا.م."، 58 عامًا، كهربائي مصابًا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال زوجته "نجوى س"،46 عامًا، مدرسة، ومقيمة بذات العنوان اتهمت ابنهما "طارق"، 21 عامًا، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة بالاعتداء على والده بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين مطبخ" إثر مشادة كلامية بينهما لرفض المجني عليه إعطاء المتهم 100 جنيه.

وأضافت أن ابنها مريض نفسي ويعاني من انفصام بالشخصية ويعالج طرف طبيب نفسي وقدمت ما يفيد ذلك.

وكلف مدير المباحث بسرعة ضبط المتهم، وتمكنت قوة من ضبطه والأداة المستخدمة وجرى التحفظ عليها.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية