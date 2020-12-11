وكيل النواب ومحافظ الإسكندرية في عزاء والد النائب أحمد السجيني (صور)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

استقبل النائب أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، عددًا من الشخصيات العامة والنواب والسياسيين، اليوم الجمعة في عزاء والده الدكتور جمال السجيني، في قاعة المناسبات بمجمع الشيخ زايد الإسلامي.

وحضر العزاء السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، الأمين، والنائب أيمن أبوالعلا، والنائب عبدالهادي القصبي، والنائب صلاح أبوهميلة، والنائبة مي البطران.

كما تواجد وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين يضم كل من نواب الشيوخ محمد عمارة وعلاء مصطفى، وسها سعيد.