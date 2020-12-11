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رئيس مجلس النواب يتقدم عزاء والد النائب أحمد السجيني (صور)

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رئيس مجلس النواب يتقدم عزاء والد النائب أحمد السجيني (صور) رئيس مجلس النواب يتقدم عزاء والد النائب أحمد السجيني (صور)

مصراوي Masrawy

06:22 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

تصوير- هاني رجب:

تقدم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عزاء الدكتور جمال السجيني، استشاري الأمراض الصدرية، والد النائب المهندس أحمد السجيني ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم ، اليوم الجمعة، في مسجد المجمع الإسلامي بالسادس من أكتوبر.

وتوفى صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور جمال السجيني، استشاري الأمراض الصدرية، والد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، والمحاسب عمرو السجيني، الرئيس التنفيذي لشركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس.

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