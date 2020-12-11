نقابة المهندسين تبدأ تطبيق المنظومة الطبية الذكية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد حشيش آمين الصندوق المساعد والمقرر الاعلامي لمفابة المهندسين، إن النقابة ستبدأ السبت 12 ديسمبر الجاري، أول يوم عمل بمشروع الرعاية الصحية المهن وأسرهم، لافتًا إلى أن نقابة المهندسين تعلن عن الخطوات التفصيلية للاستفادة من المنظومة الطبية الذكية وكيفية الاشتراك بها للمهندسين وأسرهم وذلك لعام 2021.

وعن كيفية التعامل مع الكارت الذكي، جاءت على النحو التالي:

- يقوم المهندس بالدخول على (جوجل بلاي) google play من خلال الموبايل نظام "الأندرويد" والبحث عن (ESE-NEKABTY) والبحث باللغة العربية عن (نقابة المهندسين المصرية- نقابتي).

- يقوم المهندس بتنزيل التطبيق وتثبيته وتشغيله.

- يظهر التطبيق برسالة ترحيبية (مرحبًا بكم في تطبيق نقابة المهندسين المصرية- نقابتي).

- يقوم المهندس بإدخال رقم الموبايل للتسجيل والضغط على إرسال.

ثانيًا: نظام الآيفون والأجهزة الغير داعمة لجوجل ومن لم يستخدم الموبايل الذكي

- لحين إضافة نسخة (IOS) قريبًا يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون أو نظام لا يدعم جوجل أو لم يستخدم الموبايل الذكي ويريد استخدام الحاسب الشخص يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني (ESE-NEKABTY.com) والتعامل مع التطبييق.​