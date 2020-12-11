وكيل وزارة الصحة: اللقاحات ضد كورونا ستصل المملكة على 3 مراحل

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أكد أن بدء التطعيم سيكون قبل نهاية العام الجاري

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أنه سيكون لدى المملكة كمية لقاحات من "فايزر بيونتيك" ضد فيروس كورونا، تكفي جميع سكان المملكة بإذن الله، وسيكون توريدها إلى المملكة على 3 مراحل، لافتاً إلى أن بدء عملية التطعيم سيكون قبل نهاية العام".

وأكد في مداخلة تلفزيونية مع قناة "العربية" أن جدول توزيع هذه اللقاحات التي تصل إلى جميع دول العالم بكميات محدّدة، توزع عليها بحسب الجدول الموضوع للتوريد من الشركة المصنعة للقاح.

وقال: "التوريد إلى المملكة سيكون على 3 مراحل، الفترة الحالية وتشمل أيضًا الربع الأول من العام المقبل، والربع الثاني والربع الثالث"، موضحًا أنه ستكون هناك أولوية للفئات الأكثر خطورة للتعرض للفيروس من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك الموظفون والممارسون الصحيون، ومن ثم التوزيع على الآخرين إلى أن نصل لآخر مرحلة.

وأضاف: "سيكون التطعيم متوفرًا لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين حسب توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعطاء التطعيم مجانًا للجميع".

وشدّد وكيل وزارة الصحة على أن تسجيل اللقاحات يتم بشكل مشدد، مشيرًا إلى أن هيئة الغذاء والدواء لديها اشتراطات ومعايير صارمة جدًّا لضمان سلامة ومأمونية ومدى كفاءة الدراسات التي من خلالها تم تصنيع اللقاح؛ حيث اجتازت لقاحات شركة "فايزر بيونتيك" جميع هذه الخطوات، وننتظر الموافقة على تسجيل التطعيمات الأخرى التي نالت موافقات دولية، ومن ثم يتم توريدها واستقبالها واستخدامها.