أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وكيل وزارة الصحة: اللقاحات ضد كورونا ستصل المملكة على 3 مراحل

Print
وكيل وزارة الصحة: اللقاحات ضد كورونا ستصل المملكة على 3 مراحل وكيل وزارة الصحة: اللقاحات ضد كورونا ستصل المملكة على 3 مراحل
أكد أن بدء التطعيم سيكون قبل نهاية العام الجاري

وكيل وزارة الصحة: اللقاحات ضد كورونا ستصل المملكة على 3 مراحل

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أنه سيكون لدى المملكة كمية لقاحات من "فايزر بيونتيك" ضد ، تكفي جميع سكان المملكة بإذن الله، وسيكون توريدها إلى المملكة على 3 مراحل، لافتاً إلى أن بدء عملية التطعيم سيكون قبل نهاية العام".

وأكد في مداخلة تلفزيونية مع قناة "العربية" أن جدول توزيع هذه اللقاحات التي تصل إلى جميع دول العالم بكميات محدّدة، توزع عليها بحسب الجدول الموضوع للتوريد من الشركة المصنعة للقاح.

وقال: "التوريد إلى المملكة سيكون على 3 مراحل، الفترة الحالية وتشمل أيضًا الربع الأول من العام المقبل، والربع الثاني والربع الثالث"، موضحًا أنه ستكون هناك أولوية للفئات الأكثر خطورة للتعرض للفيروس من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك الموظفون والممارسون الصحيون، ومن ثم التوزيع على الآخرين إلى أن نصل لآخر مرحلة.

وأضاف: "سيكون التطعيم متوفرًا لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين حسب توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعطاء التطعيم مجانًا للجميع".

وشدّد وكيل وزارة الصحة على أن تسجيل اللقاحات يتم بشكل مشدد، مشيرًا إلى أن هيئة الغذاء والدواء لديها اشتراطات ومعايير صارمة جدًّا لضمان سلامة ومأمونية ومدى كفاءة الدراسات التي من خلالها تم تصنيع اللقاح؛ حيث اجتازت لقاحات شركة "فايزر بيونتيك" جميع هذه الخطوات، وننتظر الموافقة على تسجيل التطعيمات الأخرى التي نالت موافقات دولية، ومن ثم يتم توريدها واستقبالها واستخدامها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

بالفيديو- روسيا تعلن انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا

بالفيديو- روسيا تعلن انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا

مصر تقدم شحنة ثالثة من أدوية علاج فيروس كورونا إلى لبنان

مصر تقدم شحنة ثالثة من أدوية علاج فيروس كورونا إلى لبنان

من مصر | حوار خاص مع الكاتب الصحفي عادل حمودة عن نظام توزيع لقاحات فيروس كورونا (كاملة)

من مصر | حوار خاص مع الكاتب الصحفي عادل حمودة عن نظام توزيع لقاحات فيروس كورونا (كاملة)

شبكة عيون الإخبارية