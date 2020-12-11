أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

استثمارات وإعادة إعمار.. وفد عراقي رفيع المستوى يتفقد العاصمة الإدارية

Print
استثمارات وإعادة إعمار.. وفد عراقي رفيع المستوى يتفقد العاصمة الإدارية استثمارات وإعادة إعمار.. وفد عراقي رفيع المستوى يتفقد العاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

05:58 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

(مصراوي):

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والوفد العراقي الذي يزور حاليًا، برئاسة الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، العاصمة الإدارية الجديدة، والتجربة المصرية في تدشين المدن الجديدة، بحضور اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ ضمن فعاليات مباحثات تفعيل نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت نهاية أكتوبر الماضي.

ضم الوفد العراقي الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء الكهرباء، والزراعة، والصناعة والمعادن، والصحة والبيئة، والإعمار والإسكان، والهجرة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية، وممثلين عن مجلس الخدمة الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء والسفارة العراقية بالقاهرة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المباحثات التي تقوم بها وزيرة التعاون الدولي، مع الوفد العراقي، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع ما تم التوصل إليه من مقترحات تعاون ومشروعات خلال أعمال اللجنة محل التنفيذ، في إطار السعي نحو تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المصرية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع العراق في مختلف المجالات لاسيما في مجال إعادة الإعمار والإسكان، في ظل الخبرات الضخمة والمتراكمة التي تتوافر لدى الدولة المصرية، حيث نجحت في تعزيز البنية التحتية طوال السنوات الماضية وإطلاق مشروعات قومية ضخمة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة، كانت محل إشادة دولية.

وخلال الزيارة تم تفقد عدد من المنشآت والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة منها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والحي الحكومي ومنطقة الأبراج السكنية ومدينة الفنون كما شاهد الوفد عرضًا تقديميًا حول تفاصيل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والفوائد التي تعود على الاقتصاد القومي من تدشينه.

وتبرز أهمية هذه الزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الاتفاق المصري العراقي على مشاركة شركات المقاولات المصرية في جهود إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي، وأيضًا جذب الاستثمارات العراقية في مجال الإسكان لمصر، حيث أشار وزير التخطيط العراقي، خلال لقاءه، وزيرة التعاون الدولي، أمس، إلى أن الاستثمارات العراقية في قطاع العقارات بدولة الأردن تبلغ نحو 40 مليار دولار، ما يشير إلى إمكانية تحقيق تكامل استراتيجي في هذا المجال في مصر.

جدير بالذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي مجلسي وزراء مصر والعراق، ونتج عنها توقيع 15 وثيقة في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين من الجانبين.

وترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللجنة المصرية العراقية المشتركة على مستوى الوزراء، وتم عقد العديد من الاجتماعات خلال العام الجاري مع السفير العراقي، وعلى مستوى الخبراء، للإعداد والتجهيز للجنة العليا، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الرئاسية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، والتي بحث رؤساء الدول الثلاث خلالها أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية