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الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو مفتعلة ولا أساس لها

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الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو مفتعلة ولا أساس لها الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو مفتعلة ولا أساس لها

مصراوي Masrawy

05:39 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):
أعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة ضد أفراد وشركات روسية، والمرتبطة بالرئيس الشيشاني رمضان قديروف "مفتعلة" و"لا أساس لها".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إن حزمة القيود الجديدة، التي وضعها الأمريكيون، مفتعلة ولا تستند إلى أي أدلة".. مُشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تصوير الروس على أنهم "منتهكون لحقوق الإنسان".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أنها فرضت عقوبات متعلقة بمزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان على أفراد وكيانات في ، ومن بين من شملتهم العقوبات رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية.
وأضافت الخزانة الأمريكية في بيانها أنه بالإضافة إلى قديروف فقد فرضت عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين من قديروف.

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