أخبار عاجلة

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع -
"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة -
"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي -
"الشورى": الهيكل التنظيمي لـ"خالد التخصصي" يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة -
"سعود بن نايف" يرأس اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالشرقية -
"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا -
"الداخلية" العرب تدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط بجدة -
إصابات كورونا في 3 دول.. 6120 بإندونيسيا و1772 بماليزيا و1135 بالفلبين -
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح" -
ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالترخيص للقاح "فايزر بايونتيك" العام الميلادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكلية الجامعية بصامطة تنظّم ورشة عمل حول كيفية إعداد السيرة الذاتية

Print
شملت طالبات قسم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع وحدة الخريجات

الكلية الجامعية بصامطة تنظّم ورشة عمل حول كيفية إعداد السيرة الذاتية

نظمت الكلية الجامعية بصامطة، ممثلةً في قسم اللغة الإنجليزية، وبالتعاون مع وحدة الخريجات؛ ورشة عمل بعنوان "كيفية إعداد السيرة الذاتية" نفذتها أحلام غريس، وتطرّقت فيها لعدة محاور؛ من أبرزها ماهية السيرة الذاتية، ولماذا تكتب، وأهميتها وأهدافها.

وأوضحت أهم ما تحتويه السيرة وكيف تكون البيانات الشخصية، وكيف تصاغ من ناحية الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني، وإضافة الشهادات وأهم الخبرات، ومن ثَم تم تطبيق عملي لكتابة السيرة الذاتية من خلال برنامج على صفحة "قوقل"، ويشتمل على كيفية كتابة السيرة الذاتية بكل سهولة.

وشاركت الطالبة الخريجة أمل الحارثي، من طالبات اللغة الإنجليزية التي تحضر لدراسة الماجستير في جامعة إيرلندا، في الورشة، وذكرت تجربتها في كتابة سيرتها الذاتية، ثم بيّنت لهن بعض النصائح أثناء كتابة السيرة الذاتية، وأهم البيانات المطلوبة.

وأشارت إلى أنه لا بد من التركيز على الأهداف المناسبة للمجال الذي تودّ الطالبات التقدم إليه، وكذلك إبراز أهم المهارات التي يجدنها، وضرورة أن تكون مطلوبة لدى الجهة التي تود الطالبات التقديم لها، داعية إلى الاطلاع على نماذج للسيرة الذاتية. وشاركت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية سهام العريشي، التي أبدت إعجابها بورشة العمل وأهميتها للخريجات، كما أثنت على الورشة ومنفذتها ومدى تعاونها كمرشدة للخريجات واحتوائها لهم، وخاصة المستويات السابع والثامن.

من جانبها قالت ابتسام عريشي: إن "الورشة قيمة، وأنا أحتاجها كطالبة دكتوراه"، وشكرت الجميع على هذه الورشة، كما تم فتح باب المداخلات والاستفسارات من قبل الطالبات الحاضرات.

الكلية الجامعية بصامطة تنظّم ورشة عمل حول كيفية إعداد السيرة الذاتية

الكلية الجامعية بصامطة تنظّم ورشة عمل حول كيفية إعداد السيرة الذاتية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا

السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة تونغا

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع

"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

"التحلية" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي

"هيئة تطوير حائل" تستعرض خطط تصريف السيول والمخطط المحلي

شبكة عيون الإخبارية