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محافظ الأقصر يتفقد التشطيبات النهائية لمشروع مرسى معدية الأهالي

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محافظ الأقصر يتفقد التشطيبات النهائية لمشروع مرسى معدية الأهالي محافظ الأقصر يتفقد التشطيبات النهائية لمشروع مرسى معدية الأهالي

مصراوي Masrawy

05:29 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الجمعة، أعمال التشطيبات النهائية لمشروع مرسى معدية الأهالي الجديد بالبر الشرقي أمام مستشفى الأقصر العام، تمهيدًا لافتتاحه لخدمة الأهالي وضيوف المدينة من السائحين.

ويأتي المشروع في إطار أعمال تطوير مدينة الأقصر وتطبيق الهوية البصرية للمحافظة، ورفع مستوى حركة النقل النهري بين البر الغربي والبر الشرقي، والسعي لتخفيف العبء على المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة في مجال النقل والمواصلات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة المرتبطة بالقطاع السياحي بالأقصر.

كما تفقد محافظ الأقصر، موقع إنشاء حديقة الطفل بمدينة الأقصر بجوار ميدان الملك عبدالله بهدف خلق متنفس جديد للأهالي ومناطق ترفيهية للأطفال داخل المدينة.

وزار المحافظ ستشفى الكرنك الدولي ( الأقصر العام سابقًا) ، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، والتزام الأطقم الطبية.

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، كل من السكرتير المساعد للمحافظة اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية.

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