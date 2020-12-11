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مدير "السعودي للقاحات": "فايزر" آمن والتطعيم به في ‫المملكة ليس إجباريًّا

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مدير "السعودي للقاحات": "فايزر" آمن والتطعيم به في ‫المملكة ليس إجباريًّا مدير "السعودي للقاحات": "فايزر" آمن والتطعيم به في ‫المملكة ليس إجباريًّا
قال: قلق البعض يعود لأسباب منها ما يتم تداوله من معلومات أغلبها غير صحيح

مدير

أكد مدير المركز السعودي للقاحات الدكتور مازن حسنين، أن التطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس "كورونا" الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء؛ لن يكون إجباريًّا.

ونوّه "حسنين"، خلال استضافته في برنامج "120" على قناة ""، بالأعمال المرتبطة باللقاح بدءًا من الأبحاث ومرورًا بالتجارب السريرية والأضرار الجانبية.

وأشار إلى أن القلق الذي يساور البعض بشأن اللقاح، راجع لعدة أسباب منها أن مصادر المعلومات أصبحت كثيرة، وأغلب ما يتم تداوله من هذه المعلومات يكون غير صحيح؛ مشددًا على ضرورة الاعتراف بوجود هذا القلق والعمل على طمأنة الآخرين وتهدئتهم. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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