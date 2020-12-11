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"إغاثي الملك سلمان" يواصل تعزيز خدمات الصحة المدرسية في عدن

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المركز يوزع مواد إيوائية للنازحين من الجوف لمديرية العبر في حضرموت

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء

التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن.

وشهد شهر نوفمبر 2020م تقديم 48,204 من الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية والخدمات التغذوية استفاد

منها 15,296 فرداً.

وقام فريق المركز بعمل حملات تطوعية توعوية للوقاية من المستجد تضمنت تعليم المستفيدين على الإجراءات الاحترازية

الصحيحة مثل غسل اليدين وتغطية الأنف أثناء العطاس والوجه عند السعال والحرص على النظافة الشخصية والمنزلية، كما تم توزيع

حقائب صحية تحتوي على معقمات طبية وأقنعة واقية "كمامات"، وغيرها من المستلزمات الضرورية.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية، فضلاً عن الحد من الإصابات والوفيات بسبب سوء

التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من خلال الحفاظ على توفير التدخلات المنقذة للحياة والتغذية الوقائية بالارتباط مع

تدخلات الصحة الأولية والمياه والصرف الصحي، يستفيد منها النازحون والمجتمعات المضيفة في 8 مديريات بمحافظة عدن.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, مواد إيوائية للنازحين من محافظة الجوف إلى مديرية العبر في

محافظة حضرموت، اشتمل التوزيع على 98 خيمة و596 بطانية و200 بساط و147 حقيبة إيوائية، استفاد منها 882 نازحاً.

يأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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