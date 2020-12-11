صور مسربة تكشف هدية "جوجل" لمستخدميها قبل نهاية العام

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كشفت تقارير صحفية عن صور مسربة عن هدية شركة "جوجل" الأمريكية المرتقبة لمستخدميها قبل نهاية العام الجاري 2020.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن الصور المسربة الجديدة تكشف عن مظهر وشكل هاتف "جوجل بيكسل 5 برو".

وأشار التقرير إلى أن التصميم يظهر أن الهاتف سيكون رائدًا بصورة كبيرة؛ ما يجعله بمثابة هدية حقيقية لمحبي وعشاق "جوجل".

ويظهر من خلال تصميم "جوجل بيكسل 5 برو" أنه لن يأتي بفتحة كاميرا أمامية "سيلفي"، ما يعني أنها ستكون كاميرا تحت الشاشة أو كاميرا منبثقة.

كما يظهر أيضًا أن هاتف "جوجل بيكسل 5 برو" سيكون مزدوج شريحة الاتصالات.

ولم تحدد تسريبات جوجل حجم الشاشة أو الكاميرا أو البطارية، وإن كانت الصورة تظهر أنها مدعومة بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 865"، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.