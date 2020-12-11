ضبط 4 أطنان من الحطب المحلي بحوزة 15 مخالفًا في الرياض

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الأمن البيئي أحالهم للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4.1 طن من الحطب المحلي المعدّ للبيع في مدينة الرياض، بحوزة "11 مواطنًا و4 أشخاص من الجنسية اليمنية، مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود"، مما يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

القوات الخاصة للأمن البيئي